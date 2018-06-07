Украинский интерес. Противостояние в Нью-Йорке, асимметрия от Кремля и переговоры в Париже

Хотя Объединенные Нации не являются мировым правительством, каждую осень в Нью-Йорке собираются лидеры государств мира, чтобы обсудить проблемы развития человечества. Так произошло и на этот раз, но кроме проблем стабильного развития на повестке дня были ситуация в Сирии и на Донбассе. Барак Обама и Владимир Путин не только обменялись жесткими выступлениями с трибуны ООН, но и провели первую за два года двустороннюю встречу. Она, к счастью, для Украины не принесла особых результатов, и Россия решила пойти ва-банк, начав наносить ракетно-бомбовые удары в Сирии. Манера ведения боевых действий российскими военными крепко напоминает традиции необъявленных войн. Да и призывать к созданию антитеррористической коалиции Кремлю теперь будет куда сложнее.

Выступил в Нью-Йорке и Петр Порошенко. Нужно отметить насыщенный график украинского президента, постаравшегося максимально использовать свой заокеанский визит, дабы не допустить ухода проблемы Донбасса на второй план. Похоже, главе государства это удалось. По крайней мере, его выступления и на Саммите стабильного развития, и в рамках общих дебатов не оставили сомнений относительно характеристик действий России. Порошенко обращался преимущественно к членам Генеральной Ассамблеи ООН, большинство в которой составляют страны третьего мира, поэтому и выступал на английском. Ему удалось вплести украинские проблемы в канву международной повестки дня, что позволяет предположить стабильно активное внимание к происходящему на Донбассе.

Результаты переговоров «Нормандской четверки» в Париже не принесли прорыва. Несколько часов диалога между лидерами Украины, России, Германии и Франции не принесли максимального прорыва. Президенты Порошенко и Путин покинули Елисейский дворец без комментариев, оставив общаться с прессой Ангелу Меркель и Франсуа Олланда. Те попытались убедить в наличии позитивной динамики на Донбассе, но аргументов для этого нашли не слишком много.

Продолжение поисков выхода из кризиса следует, и шансов управиться с реализацией Минских соглашений до конца 2015 года остается все меньше. Переговоры с ведущими западными лидерами позволили украинскому президенту заручиться поддержкой относительно украинской позиции по урегулированию на Донбассе. И этот факт нашел довольно неожиданное воплощение в жизнь на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске. Там были достигнуты соглашения об отводе вооружений калибром менее 100 миллиметров, которые довольно оперативно подписали и представители боевиков. Однако говоря об этом решении как о «завершении войны», новоявленный вождь ДНР-овцев Денис Пушилин выдает желаемое за действительное. Прекращение огня – далеко не завершение войны, а пауза в боевых действиях, которая может растянуться на годы.

Евгений Магда