Путин прибыл в Париж на встречу лидеров "нормандской четверки"

Как сообщает ТАСС, самолет Путина приземлился в аэропорту Шарль де Голль.

Отмечается, что Путин уже прибыл в Елисейский дворец. Франсуа Олланд встретил президента РФ во внутреннем дворике, спустившись по ступеням перед входом.

Лидеры обменялись рукопожатиями и прошли во дворец, где началась их беседа.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Париже состоится встреча лидеров стран "нормандской четверки": президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Олланда и президента России.