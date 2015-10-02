Путин прибыл в Париж на встречу лидеров "нормандской четверки"
12:52, 02 октября 2015Политика
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Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на встречу лидеров "нормандской четверки".
REUTERS
Как сообщает ТАСС, самолет Путина приземлился в аэропорту Шарль де Голль.
Отмечается, что Путин уже прибыл в Елисейский дворец. Франсуа Олланд встретил президента РФ во внутреннем дворике, спустившись по ступеням перед входом.
Лидеры обменялись рукопожатиями и прошли во дворец, где началась их беседа.
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Как сообщал УНИАН, сегодня в Париже состоится встреча лидеров стран "нормандской четверки": президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Олланда и президента России.
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