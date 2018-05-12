Нового мэра Киева избирают лишь на полтора года?

Президент Виктор Ющенко, комментируя досрочные выборы киевского мэра на своей ежеквартальной пресс-конференции, сказал: «следует учитывать, что речь идет о довыборах, и нового мэра киевляне будут избирать лишь на 18 месяцев». Мы попросили экспертов по избирательному законодательству объяснить, на основании какой статьи какого закона базируется это утверждение Президента. Мнения экспертов разделились...

Сергей Кальченко, юрист: ПОЛНОМОЧИЯ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ ДЕЙСТВУЮТ ЧЕТЫРЕ ГОДА Я не знаю, какие основания были для того, чтобы говорить, что через полтора года - очередные выборы.

Юридического понятия “довыборы” не существует. Выборы могут быть очередные, могут быть повторные, промежуточные или первые. (Это когда образовался город и там объявляются первые выборы). Это статья 14 Закона о выборах в местные органы власти. Довыборы - это народное “объяснение”. (Так же, как нет понятия "второй тур", а есть такое понятие как "повторное голосование"). В этой же 14 статье мы смотрим: очередные местные выборы проводятся в связи с окончанием определенного Конституцией срока полномочий (внимание), в том числе городского председателя. Если Конституцией определенно, что полномочия городского председателя действуют четыре года, то я не знаю, какие были основания говорить, что мэра избирают на полтора года? Почему на полтора? - Я не знаю. И если городской председатель и Киеврада избираются на внеочередных выборах, то это значит, что с момента избрания начинается отсчет срока их полномочий, определенных Конституцией. Это – четыре года для городского председателя и пять лет для городского совета.

Николай Полуденный, руководитель Главной службы правовой политики Секретариата Президента: ЛОГИКА ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА ПОЛНОСТЬЮ ПОНЯТНА

Логика заявления Президента полностью понятна. Она заключается в том, что органы местного управления, как и председатели городских, поселковых и сельских советов избираются на определенный срок. И досрочные выборы не отменяют очередных выборов. Если признать, что эти выборы являются очередными, а мэр избирается на четыре года, то тогда выборы в городе Киеве пойдут вразрез с выборами в органы местного самоуправления в целом по Украине. Тогда сложится ситуация, что выборы в Киеве будут проводиться не вместе с выборами в органы местного самоуправления по всей Украине, что это вообще будет отдельная парафия. А это противоречит в принципе духу закона. Да, сейчас Верховная Рада назначает досрочные выборы для отдельных городов или поселков, но это же не выборы по стране. Я думаю, что все, кто избирается сейчас на досрочных выборах, будут переизбираться, когда будут назначены очередные выборы по стране.

Виктор Мусияка, народный депутат Украины II и IV созывов: НУ И ЧТО? ЭТО – ПРОЯВЛЕНИЕ ДЕМОКРАТИИ Я не знаю, из чего исходил Президент, говоря о восемнадцати месяцах. И то, что происходит в Киеве, это не довыборы, когда избирают кого-то, кого не избрали. Это досрочные выборы. Любые выборы, то ли мэра или Президента – неважно, но они избираются на весь срок, предусмотренный Конституцией. Это – всегда. Наверно, Президент исходил из того, что выборы в местные органы власти и выборы председателей назначаются парламентом и проходят по всей Украине одновременно. Ранее такого не было, что постоянно объявляются досрочные выборы председателей городских и поселковых советов. Это недавно началось, что постоянно объявляются новые досрочные выборы. Ну и что? Это – проявление демократии.

А то, что Президент сказал об этом на пресс-конференции, что мэр будет на полтора года, то его позицию следует сообщить обществу более широко. Люди должны знать, что выборы происходят на полтора года.

Александр Барабаш, юрист: ПОБЕДИТЕЛЬ ПРИДЕТ ЛИШЬ НА ПОЛТОРА ГОДА

При любых основаниях городские председатели, которые будут избираться на досрочных выборах, будут работать где-то до марта 2010 года, когда заканчивается срок полномочий городских, поселковых, сельских председателей. Это норма закона о местных выборах: все местные выборы проводятся одновременно, независимо от того, когда проводили досрочные. Выборы назначает Верховная Рада. Очередные выборы назначаются для всех в один день, а внеочередные могут назначаться индивидуально. У нас, ни много, ни мало - где-то около двенадцати тысяч местных Советов. Поэтому двенадцать тысяч выборов председателей городских, поселковых, сельских советов - все назначаются одним постановлением на один день. Так как Верховная Рада, сами понимаете, не может принять двенадцать тысяч постановлений, этому - на 12 марта, тому - на 19, тому - на 26. Она назначит их все на март 2010 года.

Выборы в местные органы самоуправления и выборы председателей местных советов естественном путем через поправку к Конституции разведены во времени. Поэтому Киевский городской совет избирается на три года, - до 2011 года, мэр - до 2010.

Кстати, досрочные выборы городских, поселковых, сельских председателей проводятся бесконечно. Верховная Рада принимает таких постановлений по тридцать-пятьдесят на месяц. Это, в основном, выборы председателей сельских и поселковых советов, но недавно было решение о выборах городского головы Днепродзержинска. И все они избираются до того срока, когда Верховная Рада назначит выборы для всех двенадцати тысяч городских, сельских, поселковых председателей. Потому посчитаем: 25 мая пройдут выборы, еще месяц будут подводить итоги, дальше должен собраться городской совет и подтвердить полномочия новоизбранного мэра. При условии, если это все пройдет без задержек, в конце июня новый городской председатель займет должность. А уже в декабре 2009 года за 100 дней будут объявлены очередные выборы городского председателя.

И потому как знать: может и не стоило тратить столько сил на то, чтобы проводить выборы сейчас. А стоило аккумулировать энергию, чтобы хорошо провести кампанию 2010 года... С другой стороны, поражение на них не будет таким тяжелым. Потому что победитель придет лишь на полтора года.

Опрашивала Маша Мищенко