Саакашвили заметили за агитацией в пользу Боровика в разгар рабочего дня

Как сообщает в четверг общественная организация "Опора", встреча проходила во дворе жилого дома по адресу: улица Академика Лазарева, 4. По словам Боровика, именно здесь раньше жила его бабушка, поэтому свою предвыборную кампанию он решил начать с этого адреса.

Саакашвили выразил поддержку Боровику, отметив его способности как менеджера.

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На вопрос присутствующих, почему председатель ОГА фактически принимает участие в агитации в рабочее время, Саакашвили ответил, что это время (после 12-ти часов дня) не считается рабочим, поскольку накануне он закончил работать "в 4 утра".

На встрече также присутствовали пианист Алексей Ботвинов, актер Олег Филимонов и артист и общественный активист и актер Яков Гопп.

Позже в комментарии "Опоре" кандидат Боровик отметил, что не считает, что эта акция имеет признаки применения административного ресурса, поскольку встреча проходила, по его словам, "во время обеденного перерыва".

В сообщении организация напомнила, что, согласно п. 3. ч. 1 статьи 60 закона "О местных выборах", участие в предвыборной агитации запрещается должностным и служебным лицам органов государственной власти и местного самоуправления в рабочее время.