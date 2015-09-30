Порошенко и Байден: Россия должна полностью выполнить Минские договоренности

Глава Украинского государства поблагодарил США за поддержку Украины, в частности, сильное выступление Президента США Барака Обамы на Генеральной Ассамблее ООН, сообщает пресс-служба президента Украины.

"Собеседники согласились, что Россия должна полностью выполнить Минские договоренности", - говорится в сообщении.

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Вице-Президент США подчеркнул, что вопрос безопасности Украины не связан никак с ситуацией вокруг Сирии. Джозеф Байден приветствовал подписание 29 сентября во Минске соглашения об отводе вооружения калибром менее 100 мм.

Отмечается, что собеседники скоординировали позиции накануне встречи в «Нормандском формате», которая состоится в Париже 2 октября.