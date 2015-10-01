Экс-регионал Колесниченко не явился на допрос в СБУ и может быть осужден заочно - источник

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в СБУ.

"Колесниченко сегодня не появился. Это был первый вызов. Мы будем вызывать еще дважды. Если он тоже не появится, дело будет передано в суд согласно закону о заочном осуждении", - сказал собеседник агентства.

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Он напомнил, что Колесниченко подозревается в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст.110) и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений (ст.161) Уголовного кодекса Украины.

Справка УНИАН. 16 января 2015 года Главным следственным управлением СБУ Колесниченко был объявлен в розыск. Он был одним из авторов "законов 16 января 2014 года".

23 сентября СБУ вызвала Колесниченко на допрос как подозреваемого. Копия повестки размещена на сайте СБУ. Колесниченко вызывают "для участия в допросе в уголовном производстве № 22014000000000510 от 14.11.2014 за ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность государства) и ч.3 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) уголовного кодекса Украины в качестве подозреваемого". В повестке о вызове указывается, что он должен прибыть на допрос 1 октября на 10.00 в главное следственное управление СБУ.

Ранее СБУ уже вызвала Колесниченко на допрос. Соответствующая повестка была обнародована 16 сентября. В ней говорилось, что ему необходимо явиться на допрос 17 и 18 сентября 2015 года в 10.00 в кабинет № 705 до Главного следственного Управления СБ Украины.