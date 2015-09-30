"Будем просить друзей помочь партии": Швайка заявил, что у него нет 1,2 миллиона на залог

Экс-министр аграрной политики Украины, член ВО “Свобода” Игорь Швайка, которому сегодня Апелляционный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста с правом внесения 1,218 млн грн залога, заявляет, что не имеет таких денег и будет обращаться за помощью к однопартийцам

Об этом он сказал журналистам по завершении судебного заседания, передает корреспондент УНИАН.

Читайте также"Свобода" выдвинет Мирного в мэры Киева, Сиротюка - в Киевсовет, а Швайку – на пост главы Харькова

“У меня 1,2 млн грн нет. Будем просить друзей помочь партии”, - сказал Швайка.

Отвечая на вопрос журналистов, что в свое время он брал на поруки действующего министра внутренних дел Арсена Авакова, согласится ли он принять деньги, если тот захочет внести за него залог, Швайка сказал: “Я не возьму от собаки денег”.

Швайку вместе с другими «свободовцами» подозревают в организации беспорядков возле парламента 31 августа после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации.

10 сентября Печерский суд Киева избрал для Швайки меру пресечения в виде личного поручительства семи народных депутатов.

Сегодня Апелляционный суд изменил решение суда первой инстанции.

Справка УНИАН. 31 августа после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации агрессивно настроенные участники митинга стали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната.

Читайте такжеМВД вызывает на допрос лидеров "Свободы" из-за событий под Радой

Всего погибли 4 бойца Нацгвардии, еще около 150 человек пострадали.

По данным силовиков, митинг под ВР был организован партией «Свобода», Радикальной партией, другими организациями.

Главное следственное управление МВД Украины в рамках производства о столкновениях возле ВР вызвало на допрос председателя ВО «Свобода» Олега Тягнибока, а также членов «Свободы» Юрия Сиротюка, Игоря Швайку, Сергея Бойко, Игоря Сабия и других.