В Евросоюзе отметили необходимость сохранения единства в поддержке Украины - Климкин

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который сейчас находится в Нью-Йорке в рамках 70-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

"Мы должны оставаться объединенными - главный сигнал на встрече с руководителями ЕС", - написал Климкин.

Читайте такжеКлимкин объяснил, почему украинская делегация вышла во время выступления Путина

В свою очередь вице-премьер-министр, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак сообщил, что комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства Иоханнес Хан, главы МИД Швеции Маргот Валльстрьом, Польши Гжегож Схетына и Дании Кристиан Йенсен выразили четкую поддержку Украине в имплементации Минских соглашений.