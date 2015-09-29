В Запорожье "Оппоблок" пытается не пустить "Наш край" на выборы – заявление партии

«Наш край» обжаловал постановление в суде, говорится в заявлении партии.

Так, в партии отмечают, что 28 сентября по надуманным причинам Запорожской областной организации политической партии «Наш край» отказали в регистрации кандидатов на выборах в Запорожский областной совет. «Несомненно, единственной настоящей причиной недопущения партии к избирательному процессу является ее лидерская позиция в рейтинге поддержки граждан в Запорожье», – говорится в заявлении.

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В «Нашем крае» отмечают, что за этим отказом стоит «Оппозиционный блок». «Состав областной избирательной комиссии сформирован из преемников прошлого режима – представителей и сторонников «Оппозиционного блока ». «Этот проект олигархов до сих пор не может смириться со стремительной потерей симпатий людей», – говорится в заявлении. При этом, отмечают в партии, власть заняла выжидательную позицию.

«Власть своим бездействием играет на пользу политической силы, несущей войну и разруху в Украине. Но мы не боимся ни потомков Януковича в виде «Оппозиционного блока», ни их временных соратников в виде власти», – отмечено в заявлении.

В связи с отказом в регистрации «Наш край» обратился с иском в Запорожский окружной административный суд. «Мы надеемся на объективную позицию суда и законное решение в нашу пользу», – говорится в документе.

Как отмечено в заявлении, «Наш край» обращает внимание Центральной избирательной комиссии на незаконность действий членов областной избирательной комиссии в Запорожье.