Путин подсчитал, что США потратили до $5 миллиардов на свержение Януковича

Об этом он сказал в интервью американскому журналисту Чарли Роузу для телеканалов CBS и PBS, сообщает РИА Новости.

"Они прямо говорят, что, да, мы поддерживали, готовили, денег истратили сколько. Называют большие цифры - до пяти миллиардов, там счет идет на миллиарды долларов. Поэтому здесь секрета-то нет, никто с этим уже не спорит", - сказал Путин.

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Напомним, ранее Путин заявил, что необходимо обеспечить целостность Украины.