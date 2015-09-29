Путин подсчитал, что США потратили до $5 миллиардов на свержение Януковича
11:34, 29 сентября 2015Политика
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Президент России Владимир Путин заявил, что США потратили до пяти миллиардов долларов на поддержку тех, кто выступал против экс-президента Украины Виктора Януковича.
REUTERS
Об этом он сказал в интервью американскому журналисту Чарли Роузу для телеканалов CBS и PBS, сообщает РИА Новости.
"Они прямо говорят, что, да, мы поддерживали, готовили, денег истратили сколько. Называют большие цифры - до пяти миллиардов, там счет идет на миллиарды долларов. Поэтому здесь секрета-то нет, никто с этим уже не спорит", - сказал Путин.
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Напомним, ранее Путин заявил, что необходимо обеспечить целостность Украины.
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