Порошенко предложит реформировать ООН для возвращения ее исторической миссии

Президент Украины Петр Порошенко, начиная свой визит в Нью-Йорк для участия в 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что Украина будет делать решительные шаги для защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и предложит изменения, цель которых - вернуть историческую миссию Организации и Совету безопасности ООН как механизму защиты глобальной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Отвечая на вопросы представителей СМИ по прибытии в Нью-Йорк, Порошенко отметил: «После аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, когда одна из стран - постоянных членов Совета безопасности ООН блокирует действия и инструменты, которые есть в распоряжении Совета безопасности, мы должны повысить эффективность или строить другие механизмы безопасности». При этом он добавил, что эту инициативу уже поддержало большое количество других стран.

Президент отметил, что все международные контакты в рамках Генассамблеи будут посвящены обеспечению мощного трансатлантического единства и солидарности с Украиной. «Вопросы аннексии Крыма, агрессии на востоке, санкций по отношению к России, вопросы четко скоординированных действий, чтобы обеспечить выполнение Россией Минских соглашений, сегодня остаются первым приоритетом всех наших партнеров», - заявил Порошенко.

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Комментируя утверждение некоторых СМИ о том, что Украина может стать разменной монетой в переговорах России с США в сирийском вопросе, президент отметил: «Это часть российской информационной войны против Украины и против цивилизованного мира - показать, что мир устал от Украины». Он сослался на заявления представителей и лидеров ряда стран о том, что тема Украины является первым приоритетом. «Мы эффективно координируем наши действия для обеспечения реализации Минских соглашений, недопущения фейковых выборов, которые Россия планирует провести в октябре и ноябре, и реализации шагов в ответ, если эти действия произойдут. Мы должны вернуть Россию за стол переговоров и сделать все возможное, чтобы Минские договоренности были реализованы, причем не откладывая», - подчеркнул Порошенко.