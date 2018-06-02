Украинский интерес. Беспрецедентное сближение, шантаж в Минске и осень в Нью-Йорке

Согласно данным опроса, проведенного Центром Разумкова и Фондом «Демократические инициативы», более 60% респондентов поддерживают идею вступления Украины в НАТО, и этот показатель является самым высоким за все годы независимости. Позитивная динамика в этом вопросе позволила руководству Украины пойти на беспрецедентный шаг: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял участие в заседании СНБО. Ему предоставили новые данные о российском военном присутствии на Донбассе, на что политический руководитель Альянса отметил, что запланированные в самопровозглашенных ДНР и ЛНР «местные выборы» - фейковые.

Показательно, как Россия отреагировала на сближение Украины и НАТО. Здесь важно необходимое отступление: Петр Порошенко признал, что наша страна не готова к вступлению в Альянс, но намерена проводить необходимые реформы.

Руководитель боевиков из Донецка Александр Захарченко пригрозил в случае продолжения сближения Киева и Брюсселя выбивать украинских военных из Донецкой области.

Интересно, что заметно жестче стала позиция представителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР на переговорах в Минске. Они начали шантажировать украинскую сторону по самым разным вопросам – от отказа освобождать заложников до призыва признать собственные «местные выборы», проведенные под прикрытием российских войск. Впрочем, претензии боевиков в штатском встретили адекватный отпор делегации Украины, свою отрицательную позицию к демаршу со стороны представителей сепаратистов продемонстрировали и представители ОБСЕ.

Ничего странного в таких дипломатических кульбитах, по большому счету, нет. У сепаратистов нет собственной позиции, они лишь обслуживают интересы Владимира Путина, которому очень хочется вернуть статус лидера сверхдержавы. Ради такой возможности российский президент настоятельно просил встречи с американским коллегой «на полях» Генеральной Ассамблеи ООН. Его усилия увенчались успехом, хотя американские представители предупредили, что среди основных тем обсуждения – ситуация в Сирии и на Донбассе. Выступления лидеров государств в рамках политической дискуссии на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН также будут в центре внимания.

Убедительным ответом на вопрос, влияют ли санкции на Россию, стала выказанная ее правительством готовность снизить на зимний период цену газа для Украины до 227 долларов за тысячу кубометров.

Есть основания полагать, что трехстороннее соглашение между представителями России, Украины и ЕС о поставках газа будет подписано не поздней осенью, а намного раньше. Это не уменьшает необходимости политического решения Европейской Комиссии по вопросу строительства «Северного потока-2», которым «Газпром» намеревается лишить Украину статуса транзитера газа.

Евгений Магда