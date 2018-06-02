Донбасс как прикрытие

Россия не первый месяц всячески пытается легитимизировать боевиков «ДНР» и «ЛНР», дабы представить мировой общественности войну на Донбассе исключительно внутренним украинским конфликтом. Более того, преследуя эту цель, хозяева Кремля «убирают» с авансцены негодных для этого «актеров». Во всяком случае, переворот в «ДНР», якобы состоявшийся из-за «аппаратного» конфликта между разными группами влияния самопровозглашенных главарей «ДНР», выглядит как спешная замена Андрея Пургина («спикер народного совета») и Александра Захарченко («глава ДНР») на более лояльного Дениса Пушилина.

Чистка неугодных

Двое первых за год наворотили столько дел, в том числе, идущих в разрез с кремлевским сценарием, что в любом обществе воспринимаются исключительно военными преступниками. В этой связи, рассчитывать даже на микроскопическую возможность подпадания их в будущем под украинскую амнистию в качестве людей, не отдававших приказов и не убивавших украинских солдат, не стоит. А, имея такой исторический шлейф, и вероятность того, что Пургин или Захарченко смогли бы влиться в украинский политикум под видом избранных депутатов местных советов на Донбассе, крайне мала. Чего не скажешь о Денисе Пушилине, который явно не «светился» в событиях, подпадающих под определение «военного преступления», и, наоборот, всячески выступал «дипломатом» в качестве представителя «ДНР» в Минском переговорном процессе.

К слову, луганская группировка «ЛНР» в этом смысле оказалась более продуманной и дальновидной. Главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий, несмотря на свое смутное прошлое, в случае чего, вполне подходит для роли типичного для региона представителя местной власти. Собственно, похоже, что переворот в «ДНР» также имел целью «взрастить» аналогичного «местного политика». И Денис Пушилин для РФ вполне вписывается в такой сценарий.

Пушилин удобен Москве еще и тем, что не проводит самостоятельную «бескомпромиссную республиканскую политику», без согласования с российскими кураторами. К примеру, в начале сентября в СМИ была озвучена версия, что Пургина заменили на Пушилина накануне старта юбилейной Генассамблеи ООН, чтобы продемонстрировать Европе и США видимость выполнения Минских договоренностей. Положиться в этом вопросе на других главарей «ДНР», похоже, не представлялось возможным.

В пользу этой версии играет и тот факт, что, снятие Пургина произошло в спешке и без объяснений. А сразу после его задержания, в течение нескольких суток, на линии разграничения впервые было зафиксировано полное соблюдение режима тишины. Более того, по информации группы «Информационное сопротивление» Дмитрия Тымчука, приблизительно в это же время российские военные расстреляли в Горловке начальника одного из блокпостов за то, что он пытался самовольно открыть огонь в сторону украинских ВСУ из артиллерийской установки (что запрещено Минскими соглашениями).

На коротком поводке

Что же касается Захарченко, еще 3 сентября, как раз накануне «отставки» Пургина, в СМИ проявилась информация якобы из архивов так называемого Министерства государственной безопасности «ДНР», где его людей прямо называют «преступной группой под руководством премьер-министра ДНР» и приводят перечень преступлений. В частности, речь идет об организации и контроле над контрабандой угля как в Россию, так и в Украину под прикрытием подставных компаний, а также крышевании ряда местных «фирм», которые, за взятки непосредственно главе «ДНР» получали преференции в «уплате налогов».

За этим разоблачением, впрочем, ничего не последовало. И, похоже, эти материалы были нужны в качестве некоего шантажа, чтобы сделать Захарченко более податливым «правильной политике», продвигаемой Москвой.

В то же время, донецкий журналист Денис Казанский отметил, что «переворот» в «ДНР» и смещение Андрея Пургина свидетельствует о том, что Россия отдает Донбасс под контроль украинского олигарха Рината Ахметова. «Российские блоггеры и эксперты, которые обычно неплохо информированы о происходящем в ЛНР и ДНР, едины в своей печали - Россия передает «народные республики» под контроль Ахметова и его людей», - написал он в социальной сети Facebook.

«В России все открыто говорят об участии Ахметова в управлении ДНР, хакеры сливают документы, доказывающие это участие. Все эти документы комментируют. Но в Украине по-прежнему к Ахметову вопросов нет», - отметил журналист.

Впрочем, в пресс-службе Рината Ахметова информацию, обнародованную хакерами, назвали провокацией: «Пресс-служба Рината Ахметова никогда не комментировала и не будет комментировать лживые и провокационные вбросы в СМИ».

Шантаж выборами

Как бы там ни было, Александр Захарченко после этого стал тише воды, ниже травы. И даже объявление им и главарем «ЛНР» Игорем Плотницким выборов в «ДНР» и «ЛНР» (на 18 октября и 1 ноября 2015 года, соответственно), нельзя считать несогласованным с Кремлем шагом. Только на первый взгляд может показаться, что, учитывая контекст – Генассамблею ООН и желание Москвы получить пряники от США в виде ослабления санкций – такие действия боевиков не выгодны России.

Вместе с тем, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что проведение выборов в оккупированных районах Луганской и Донецкой областей 18 октября и 1 ноября не является нарушением Минских договоренностей. «Сейчас говорят, что, если проведут выборы в Донецке и Луганске 18 октября и 1 ноября - это будет нарушением Минских договоренностей. Но в Минских договоренностях никакой даты выборов не содержится, в них содержится несколько положений, которые давным-давно грубо нарушены украинским правительством», - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

В то же время, уполномоченный президента по урегулированию ситуации на Донбассе, народный депутат Ирина Геращенко отметила, что боевики объявили «выборы» не просто по кремлевскому сценарию, но и не случайно. «По моему твердому убеждению, боевики объявили «выборы» не просто по кремлевскому сценарию, но и не случайно – перед юбилейной сессией Генассамблеи ООН и парижской встречей в нормандском формате. Цель Москвы очевидна – устами марионеток шантажировать Украину, ЕС, ОБСЕ и выдавать это за позицию «жителей Донбасса», - написала она на своей странице в социальной сети Facebook.

Парламентарий подчеркнула, что это – «чистый шантаж, направленный на срыв мирного процесса и эскалацию конфликта». «Выборы в отдельных регионах могут назначаться исключительно Верховной Радой, проходить исключительно по украинскому законодательству, а не по планам Захарченко или Мореля (при всем уважении к Морелю), соответствовать стандартам ОБСЕ», - отметила она.

«Гибкая линия» Кремля

По мнению политтехнолога, руководителя Центра «Третий сектор» Андрея Золотарева, одновременное декларирование Россией исполнения Минских договоренностей и признание «выборов» у боевиков, является не сменой политической позиции, а «особенной гибкой линией»: «Ни в коей мере не соглашусь, что позиция Захарченка и Плотницкого по выборам является хоть сколько-нибудь самостоятельной. Там уже давно каждый шаг коррелируется с позицией России. Думаю, такую позицию России (и Минск, и признание «выборов» у боевиков) можно объяснить не только борьбой башен Кремля, что тоже имеет место, но и особенной гибкой линией, с помощью которой Россия торгуется с Западом по Украине».

Очевидно, что Россия хочет еще поторговаться до и во время Генассамблеи, чтобы получить от двухлетнего конфликта на Донбассе наибольшую выгоду: контроль над Украиной, нужных людях на ключевых должностях на востоке Украины, ослабление экономических санкций со стороны США, в частности, в сфере нефтепродуктов и военно-промышленного комплекса.

К тому же, еще одной картой на руках у Москвы для реализации своих планов на международной арене стал так называемый «план Мореля» - документ под названием «Элементы для временного закона о местных выборах в некоторых районах Донецкой и Луганской областей», в котором французский дипломат, представитель ОБСЕ и руководитель политической группы ТКГ (трехсторонней контактной группы) предложил провести местные выборы на оккупированных территориях Донбасса, не требуя полного разоружения боевиков и полного контроля за границей. Сейчас Россия имеет все возможности представить этот документ в качестве официальной поддержки ее позиции по вопросам решения ситуации на Донбассе.

Впрочем, она так и делает. После недавней встречи министров иностранных дел Украины, России, Франции и Германии в Берлине, где обсуждался «план Мореля», глава МИД России Сергей Лавров 13 сентября заявил: «Мы приветствовали те усилия, которые предпринимает координатор рабочей группы по политическим вопросам господин Пьер Морель: он предложил развязки, они не во всем устраивают украинскую сторону и представителей провозглашенных ДНР и ЛНР, но, по нашему общему впечатлению, эти разночтения преодолимы».

«План Мореля» указывает на то, что торг по Украине ведется на очень высоком уровне, - считает политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик. - И, видимо, проведение номинальных выборов для Европы является наименьшим злом. Однако ни Украина, ни мировое сообщество не признает этого плана. Порошенко не будет сейчас настолько рисковать своей репутацией».

В пользу такого мнения свидетельствует и тот факт, что, в начале следующей недели трехсторонняя контактная группа в Минске снова обсудит вопрос выборов на Донбассе. «В понедельник-вторник будут найдены какие-то мысли, для того, чтобы их передать потом второго числа на саммит «нормандской четверки» в Париж, или эти проблемы автоматически перенесутся в Париж для решения Нормандской четверки», - заявил представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Роман Бессмертный.

Торги на фоне тлеющего конфликта

Что же в итоге? Пока на наивысшем уровне думают, как разобраться с заявлениями главарей «ДНР» и «ЛНР», 21 сентября появились слухи, что Александр Захарченко готовит себе пути отхода с Донбасса. Кроме того, ему якобы отказываются подчиняться боевики одного из подразделений – «Сомали». Все это, вместе с материалами «Министерства госбезопасности «ДНР» (МГБ), выглядит подготовкой к его окончательному отстранению от власти в псевдореспублике. «Вполне вероятно, что Захарченко уберут не мытьем, так катаньем. Поскольку его действия не совпадают с генеральным планом Кремля. Россия всегда так делает. И, вполне возможно, что и материалы МГБ «ДНР», и недавнее интервью бывшего «председателя правительства» «ДНР» Александра Бородая о том, что он вывозил бывшего министра обороны «ДНР» Игоря Стрелкова (Гиркина) на территорию России в принудительном порядке (интервью The Washington Post – УНИАН) – все это свидетельствует о подготовке к уходу Захарченко», - убежден Андрей Золотарев.

В то же время Виталий Кулик считает, что Россия не пойдет на такой шаг до конца 2015 года.

Тем не менее, эксперты сходятся во мнении, что судьба Захарченко фактически предрешена. Поскольку сегодня России импонирует план долгих торгов по Украине, номинального соблюдения Минских договоренностей и уменьшение санкций по отношению к ней, в частности, со стороны США. Подспорьем в реализации этого сценария станут послушные исполнители, а не «идейные республиканцы». И, под прикрытием длинных торгов из-за «выборов» или по какой-либо другой надуманной причине, РФ продолжит гнуть свою линию.

Эмма Солдатова, Татьяна Стежар