Европейский суд начал рассмотрение жалобы Ставицкого на ЕС за санкции

Европейский суд начал рассмотрение жалобы экс-министра энергетики Украины Эдуарда Ставицкого на Европейский Союз из-за введенных в отношении его ограничительных мер в виде замораживания активов.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, первая часть слушаний, которые начались в четверг в Люксембурге в Голубом зале, прошла в закрытом режиме по просьбе представителя ЕС.

После этого рассмотрение дела в виде сессии "вопросы-ответы" продолжилось в присутствии публики.

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Так, представитель Ставицкого Питер Гертлер (Peter Gjortler) настаивал на том, что в ЕС не было достаточно оснований для включения его клиента в список, Ставицкий также может потом потребовать от Совета возмещения причиненных убытков.

На что представитель ЕС Винсент Пьессеву (Vincent Piessevaux) отметил, что это не задача Совета - проверять. "Это - политическая оценка, будет ли лицо в списке", - подчеркнул он.

Представитель Ставицкого Джон Грейстон в комментарии УНИАН отметил, что это дело касается процедуры самого ЕС. "Это вопросы процедуры ЕС, что ЕС сделал, чтобы соответствовать собственным правилам. Это о том, что процедура не была соответствующей", - подчеркнул он.