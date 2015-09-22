Яценюк завтра в Полтаве проведет выездное заседание правительства

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Начало заседания в 12.00.

Читайте такжеСо следующего года все имущество, что даже косвенно используется чиновником, должно быть задекларировано - Яценюк

Место проведения: Полтавская областная государственная администрация (вул. Октябрьская, 45).

Также в Полтаве Яценюк вместе с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым дадут старт набору в новую патрульную полицию города.