Яценюк завтра в Полтаве проведет выездное заседание правительства

16:39, 22 сентября 2015
Политика
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В среду, 23 сентября, в Полтаве состоится выездное заседание правительства под председательством премьер-министра Арсения Яценюка.

REUTERS

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Начало заседания в 12.00.

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Место проведения: Полтавская областная государственная администрация (вул. Октябрьская, 45).

Также в Полтаве Яценюк вместе с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым дадут старт набору в новую патрульную полицию города.

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