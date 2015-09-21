В "ДНР" ввели санкции против Курченко

Об этом со ссылкой на администрацию главы ДНР" сообщает один из сепаратистских сайтов, передает Еспресо.TV.

"В связи со срывом поставок компаниями Курченкобензина и ГСМ в республику главой ДНР подписан указ, запрещающий Курченко и всем аффилированным с ним лицам и структурам осуществлять предпринимательскую деятельность на территории "ДНР", - говорится в сообщении.

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Так, согласно указу Захарченко, деятельность Курченко расследуется на предмет вероятного саботажа для дестабилизации обстановки.

"До завершения расследования Курченко и его представителям запрещен въезд на территорию "ДНР". Кроме того, указом... вводится прямое государственное управление системой расчетов платежей за поставки газа юридическим и физическим лицам", - заявили в "ДНР".