Министры внутренних дел стран ЕС обсудят распределение 120 тысяч беженцев

Об этом сообщает Европейская правда по информации ВВС.

Встреча министров состоится в преддверии внеочередного саммита лидеров ЕС в среду.

В то же время многие страны, в частности в Центральной Европе, хотя и декларируют приверженность совместному решению проблемы миграционной кризиса, не согласны с автоматическими квотами на беженцев, предусмотренными Еврокомиссией.

Читайте такжеБелый дом: США выделяют на гуманитарную помощь сирийским беженцам $419 миллионов

В Польше, в частности, заявляли о готовности принимать беженцев, но не экономических мигрантов.

На прошедшей встрече министры юстиции и внутренних дел стран ЕС смогли лишь согласовать ранее согласованное распределение 40 тысяч беженцев.

Принятие решения о распределении 120 тыс. людей было отложено на более позднее время.

Ранее сообщалось, что Международная организация по миграции насчитала 473 тыс. мигрантов, прибывших в Европу Средиземным морем в этом году.

В Германии же в этом году ожидают прибытия миллиона беженцев.