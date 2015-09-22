Министры внутренних дел стран ЕС обсудят распределение 120 тысяч беженцев
Министры внутренних дел стран ЕС 22 сентября проведут встречу, на которой попытаются решить проблему распределения 12 тыс. беженцев.
Об этом сообщает Европейская правда по информации ВВС.
Встреча министров состоится в преддверии внеочередного саммита лидеров ЕС в среду.
В то же время многие страны, в частности в Центральной Европе, хотя и декларируют приверженность совместному решению проблемы миграционной кризиса, не согласны с автоматическими квотами на беженцев, предусмотренными Еврокомиссией.
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В Польше, в частности, заявляли о готовности принимать беженцев, но не экономических мигрантов.
На прошедшей встрече министры юстиции и внутренних дел стран ЕС смогли лишь согласовать ранее согласованное распределение 40 тысяч беженцев.
Принятие решения о распределении 120 тыс. людей было отложено на более позднее время.
Ранее сообщалось, что Международная организация по миграции насчитала 473 тыс. мигрантов, прибывших в Европу Средиземным морем в этом году.
В Германии же в этом году ожидают прибытия миллиона беженцев.