Как активисты блокируют оккупированный Крым (интерактивная карта)

Через три пункта пропуска - Чонгар, Каланчак и Чаплинку - с Херсонской области не пропускают грузовики, потребовав деоккупации Крыма и восстановления территориальной целостности Украины, передает ТСН.

По данным по состоянию на 17:00, ни одна из фур с момента блокады не пересекла административную границу. Некоторые из грузовиков разворачиваются и поворачивают назад, другие – ждут на пункте пропуска.

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По словам заместителя начальника УМВД в Херсонской области Ильи Кивы, среди водителей фур "нормальные настроения", однако правоохранители все равно работают с ними и ведут информационно-разъяснительную работу, чтобы настроения на пунктах пропуска были контролируемыми.