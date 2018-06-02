Вехи недели. Арест под куполом, спазмы коалиции и блокада Крыма

Генеральная прокуратура четко уловила общественный запрос на борьбу с коррупцией и нанесла первый удар, хорошенько прицелившись. Мишенью оказался активно-скандальный парламентарий из Радикальной партии Игорь Мосийчук. Представление на лишение его неприкосновенности и арест Виктор Шокин с плотоядной улыбкой сопроводил демонстрацией оперативного видео, снимавшего вопросы о целесообразности представления. Настроения в депутатском корпусе красноречиво свидетельствуют, что немало парламентариев задумались, не фигурируют ли они в качестве главных героев аналогичных сюжетов в видеоархиве Генеральной прокуратуры. Даже Олег Ляшко на какое-то время утратил возможность контратаковать.

Что касается дальнейшего развития событий, то Петр Порошенко внятно дал понять, что одним Мосийчуком дело не обойдется. Есть основания полагать, что чувствующие за собой грешки парламентарии перестанут посещать пленарные заседания Верховной Рады, и справедливость в их отношении придется восстанавливать в заочном порядке. Власть выскочила на опасный перекресток, где каждое движение Генпрокуратуры и СБУ будет оцениваться пристально и с большим общественным резонансом.

Не менее актуальной проблемой для парламентско-президентской республики является реанимация работы парламентской коалиции. На минувшей неделе законодатели со скрипом уволили главу парламентского аппарата Валентина Зайчука и вице-премьера Валерия Вощевского, но непозволительно часто слуги народа топтались на месте. Более того – десятки депутатов, формально входящих в коалицию, предпочитают в сессионном зале парламента не появляться, используя свои мандаты в других целях. И Юрию Луценко было бы предпочтительнее как лидеру крупнейшей парламентской фракции не призывать к уходу в комитете, что напоминает позицию страуса, и не вспоминать криминальное прошлое Олега Ляшко, а обеспечить явку в рядах «БПП-Солидарность», раз он называет ее «провайдером украинского интереса» в украинской политике.

Пока национальные интересы наиболее эффективно отстаивают представители Меджлиса крымскотатарского народа и примкнувшие к ним активисты и представители других организаций. Они заблокировали три КПП на дорогах, ведущих в Крым, и прекратили грузопоток в оккупированный Россией полуостров. Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров намерены стоять до конца, чему залогом их авторитет в среде крымских татар и не только. Украинская власть предпочитает не комментировать ситуацию, что позволяет предположить использование Киевом технологий гибридной войны. По крайней мере, со стороны это выглядит именно так.

Евгений Магда