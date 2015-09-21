Нападение или постепенное отступление: Карл Бильдт рассказал о двух вариантах для Путина
Дальнейшее длительное содержание так называемых "ДНР" и "ЛНР" для России является серьезной ношей – и политической, и экономической, а время играет в пользу Украины.
Такое мнение высказал в беседе с Европейской правдой экс-глава МИД Швеции Карл Бильдт.
По его словам, в конфликте с Россией время играет на руку Украине.
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"Так, сейчас вы (Украина и Россия) – будто в гонке на преследование. Но если в течение этого времени Украина сможет стабилизироваться и провести реформы, то именно вы окажетесь победителем в этой гонке", - подчеркнул он.
"Давайте вспомним то время, когда начался острый кризис, то есть до крымского периода. По мнению России, Крым был ее безусловным успехом. И именно поэтому они запустили проект "Новороссия", всерьез ожидая такого же успеха, дожидаясь развала Украины на несколько частей в течение 3-4 месяцев. Но тут они с треском проиграли. Удержать хотя бы то, что успели захватить, они смогли лишь послав в Украину значительный армейский контингент в августе 2014 года. Именно поэтому появилась патовое минское соглашение", - объясняет он.
По словам Бильдта, у Путина есть два варианта действий.
"Он может постепенно отступать, что ему представляется политически непростым; или же он начнет военное наступление на Украину, а это еще сложнее и будет стоить невероятно дорого", - заявил бывший шведский чиновник.