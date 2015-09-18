Список кандидатов в депутаты Черниговского облсовета от "УКРОПа" возглавил экс-врио главы облгосадминистрации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил лидер партии "УКРОП" Геннадий Корбан.

По его словам, Журман возглавлял область в сложный период и справился с обязанностями, которые на него возлагались. В облсовет он был избран по списку ВО "Батькивщина".

Также Корбан представил других кандидатов в депутаты от партии – волонтера, общественного деятеля Татьяну Рубан, которая активно помогает бойцам АТО, и юриста Романа Семешко, который также работает в команде "УКРОПа".

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"Много людей объединяются вокруг нашей команды, чтобы показать хороший результат на местных выборах", - сказал он.

Корбан добавил, что для "УКРОПа" Чернигов и область является базовым регионом, которому уделяется особое внимание. В частности, здесь реализуются программы по восстановлению зеленых зон и предоставлению юридического сопровождения гражданам, которые создают ОСМД.

Ранее было объявлено, что список кандидатов от "УКРОПа" на выборах в облсовет возглавит председатель Черниговского облсовета Николай Зверев. Однако Зверев на прошлой неделе сообщил журналистам, что вышел из партии и обещал позже назвать причины своего решения.

Корбан назвал Зверева "человеком компромиссов". По словам председателя партии, Зверев не выдержал давления, которое на него оказывает власть.

"В «Украинском объединении патриотов» такие люди не нужны", - отметил Корбан.