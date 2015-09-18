Украина предложит ограничить право вето постоянных членов ООН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев.

"Мы будем много внимания уделять продвижению идей президента относительно постепенного ограничения или частичного ограничения применения права вето в рамках Совета безопасности ООН, и в этой связи мы будем работать с нашими партнерами", - сказал Елисеев.

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Он подчеркнул, что Украина надеется создать мощную международную коалицию в поддержку этого решения.

Замглавы АП заявил, что Украина намерена "призвать воздерживаться постоянных членов Совета безопасности от применения право вето в случаях масштабных преступлений против человечества, в случае геноцида и военных преступлений".