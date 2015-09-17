В АП потребуют от руководства обязательное знание английского языка

Администрация президента Украины приняла решение с 1 октября этого года при приеме на руководящие должности в АП ввести обязательное требование – владение английским языком.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге заместитель главы АП Дмитрий Шимкив.

«Согласно распоряжению главы Администрации президента Украины (Бориса Ложкина – УНИАН), с 1 октября текущего года владение английским языком является обязательным требованием при назначении на руководящие должности в Администрацию президента Украины», – сказал Шимкив, добавив, что данное распоряжение будет касаться только новых сотрудников АП.

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При этом Шимкив отметил, что для действующих сотрудников знание иностранного языка станет обязательным с 1 октября 2017 года, что позволит им за этом время изучить английский. При этом он отметил, что нынешние сотрудники должны будут пройти тестирование на определение уровня владения английским, а также в будущем им будет предоставлена возможность пройти соответствующее обучение.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины поддержал программу Go Global, которая определяет изучение английского языка одним из приоритетов стратегии развития, и владение английским станет критерием при приеме на государственную службу. При этом он выступил за провозглашение 2016 года годом английского языка в Украине.