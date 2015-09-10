Сенат Италии ратифицировал Соглашение об ассоциации Украина-ЕС

Об этом посол Италии в Украине Фабрицио Романо написал в Twitter.

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"Верхняя палата (сенат) парламента Италии одобрила закон о ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом после положительного рассмотрения в первом чтении в нижней палате", - сообщил Романо.

Сейчас среди стран-аутсайдеров, которые еще не приступили к ратификации Соглашения об ассоциации, остаются Греция и Кипр. Эксперты предполагают, что эти страны намеренно затягивают процесс.