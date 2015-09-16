Турчинов: Санкции не должны рассматриваться как временная мера

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, сегодня состоялась встреча Секретаря СНБО Александра Турчинова с делегацией Комитета ЕС по политике безопасности во главе с его председателем Вальтером Стивенсом.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы реформирования сектора безопасности и обороны в Украине. В этом контексте Турчинов поблагодарил за поддержку, "которую нам оказывают в этом вопросе наши стратегические партнеры из ЕС".

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Также собеседники обсудили ситуацию на востоке Украины и в оккупированном Россией Крыму. Секретарь СНБО подчеркнул, что говорить о прекращении российской агрессии можно будет только тогда, "когда последний российский солдат будет выведен как с востока Украины, так и из АР Крым".

"Мы надеемся, что вопрос прекращения российской агрессии на востоке Украины и в Крыму и в дальнейшем не останется без внимания наших стратегических партнеров, потому что это агрессия не только против нашего государства, это агрессия против европейской системы безопасности и всего мирового порядка, который был построен после Второй мировой войны, - напомнил Турчинов, подчеркнув, что именно поэтому вопрос санкций нужно рассматривать "не как временную кампанию, а как минимум на среднесрочную перспективу".

В свою очередь, Стивенс отметил, что цель визита делегации комитета, который состоит из послов-представителей всех государств - членов ЕС, - "продемонстрировать единство и поддержку Украине".

"Мы полностью поддерживаем суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. И ни в коем случае не признаем аннексии Крыма и будем делать все возможное для помощи Украине в борьбе против агрессии", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября Европейский Союз принял решение продлить еще на полгода санкции против российских компаний и частных лиц, которые подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины.