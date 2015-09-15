Депутаты подали иск из-за "бездействия Минюста" в отношении партии главаря "ДНР" Пушилина
Депутаты фракции «Самопомич» направили иск в Окружной административный суд Киева о бездеятельности Минюста в отношении партии лидера боевиков «ДНР» Дениса Пушилина «Мы имеем цель».
Об этом во время брифинга сообщили авторы искового заявления - депутаты фракции Елена Сотник и Руслан Сидорович, сообщает пресс-служба «Самопомич».
«Партия Пушилина на данный момент является зарегистрированной и может принимать участие в местных выборах. И к огромному сожалению, Министерство юстиции не осуществило ни одной проверки по поводу антигосударственной деятельности этой организации и ее руководителя», - отметила Сотник.
По словам депутатов, позволять партии Пушилина участвовать в местных выборах – «это открыть возможность для ее участия в довыборах в парламент».
«Институциональная несостоятельность исполнительной власти подчас переходит, даже, казалось бы, невозможные пределы. Мы имеем как факт – завтра или послезавтра здесь, в стенах Верховной Рады, вполне легитимно могут появиться представители боевиков. Это является полным кощунством в отношении наших граждан, и наших воинов, которые заплатили жизнью за сохранение независимости нашей страны», - считает Сидорович.
В «Самопомочи» уверены, что судебный иск должен быть рассмотрен как можно быстрее, качественно и по существу.
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«Мы ожидаем, что судебное решение будет вынесено оперативно и качественно. Вследствие чего Пушилину с его «боевыми товарищами» будет запрещено участвовать в местных выборах и работать на раскол страны», – подчеркнули депутаты.
Как сообщал УНИАН, 11 сентября, партия «Самопомич» заявила, что обращается в суд с требованием запретить политическую партию Пушилина «Мы имеем цель».
Тогда в «Самопомочи» обвинили Минюст в «преступной бездеятельности».
«Бездействие Минюста, который является единственным в Украине органом, который может инициировать запрет политической партии, может иметь следствием участие террористической группировки «ДНР» в местных выборах и избрание террористов в органы местного самоуправления», - заявили в «Самопомочи».
Министерство юстиции в ответ заявило, что необходимо иметь доказательства противоправной деятельности партии «Мы имеем цель», для того чтобы можно было подать иск в суд для снятия его с регистрации.
«Мы с нетерпением ждем, что если у правоохранителей есть доказательства такой подрывной деятельности партии, то мы инициируем обращение в суд, имея такие материалы... После того, как суд уже вынесет решение, это может быть основанием для того, чтобы исключить партию из реестра и запретить ее деятельность», - отметила заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова.