Депутаты подали иск из-за "бездействия Минюста" в отношении партии главаря "ДНР" Пушилина

Об этом во время брифинга сообщили авторы искового заявления - депутаты фракции Елена Сотник и Руслан Сидорович, сообщает пресс-служба «Самопомич».

«Партия Пушилина на данный момент является зарегистрированной и может принимать участие в местных выборах. И к огромному сожалению, Министерство юстиции не осуществило ни одной проверки по поводу антигосударственной деятельности этой организации и ее руководителя», - отметила Сотник.

По словам депутатов, позволять партии Пушилина участвовать в местных выборах – «это открыть возможность для ее участия в довыборах в парламент».

«Институциональная несостоятельность исполнительной власти подчас переходит, даже, казалось бы, невозможные пределы. Мы имеем как факт – завтра или послезавтра здесь, в стенах Верховной Рады, вполне легитимно могут появиться представители боевиков. Это является полным кощунством в отношении наших граждан, и наших воинов, которые заплатили жизнью за сохранение независимости нашей страны», - считает Сидорович.

В «Самопомочи» уверены, что судебный иск должен быть рассмотрен как можно быстрее, качественно и по существу.

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«Мы ожидаем, что судебное решение будет вынесено оперативно и качественно. Вследствие чего Пушилину с его «боевыми товарищами» будет запрещено участвовать в местных выборах и работать на раскол страны», – подчеркнули депутаты.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября, партия «Самопомич» заявила, что обращается в суд с требованием запретить политическую партию Пушилина «Мы имеем цель».

Тогда в «Самопомочи» обвинили Минюст в «преступной бездеятельности».

«Бездействие Минюста, который является единственным в Украине органом, который может инициировать запрет политической партии, может иметь следствием участие террористической группировки «ДНР» в местных выборах и избрание террористов в органы местного самоуправления», - заявили в «Самопомочи».

Министерство юстиции в ответ заявило, что необходимо иметь доказательства противоправной деятельности партии «Мы имеем цель», для того чтобы можно было подать иск в суд для снятия его с регистрации.

«Мы с нетерпением ждем, что если у правоохранителей есть доказательства такой подрывной деятельности партии, то мы инициируем обращение в суд, имея такие материалы... После того, как суд уже вынесет решение, это может быть основанием для того, чтобы исключить партию из реестра и запретить ее деятельность», - отметила заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова.