Украинский интерес. Игра вокруг Донбасса, проделки российской юстиции и уроки "Северного потока"

Донбасс остается в центре повышенного внимания мирового сообщества. Даже Соединенные Штаты устами своего посла в Украине Джеффри Пайетта признали, что принимают опосредованное участие в консультациях в Минске. Глава немецкой дипломатии Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул, что достигнутые в столице Беларуси соглашения – только начало урегулирования конфликта. Его французский коллега Лоран Фабиус выразил от имени своей страны готовность инициировать отмену санкций против России в случае, если Минские соглашения будут выполнены в полном объеме.

В начале октября в Париже участники Нормандской четверки должны обсудить перспективы урегулирования. Пока есть время, представители России пытаются заявить как можно более выгодные для себя позиции. Сергей Лавров, к примеру, выступил в качестве спикера боевиков, попытавшись усадить украинских представителей за стол прямых переговоров с делегациями Донецка и Луганска. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков выразил недоумение претензиями к России по поводу невыполнения Минских соглашений, дескать, ничего подобного Москва выполнять не должна. Петр Порошенко обоснованно отказывается от переговоров с пророссийскими боевиками, упирает на эффективность децентрализации и предлагает обсудить проведение операции для внедрения Минских соглашений на Донбассе. Владимир Путин же настаивает на предоставлении Донбассу особого статуса. Полагаю, что в ход пойдут не только заявления Кремля, но и эскапады высокопоставленных лоббистов России, таких как Николя Саркози и Сильвио Берлускони.

Россия начала заблаговременно готовиться к обнародованию в октябре Нидерландами официальных результатов расследования о причинах гибели на Донбассе «Боинга-777» с 298 пассажирами и членами экипажа на борту в июле 2014 года. Вряд ли они будут благоприятными для России, поэтому ее Следственный комитет пытается оттенить ситуацию. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин позабавил украинскую общественность заявлением об Арсении Яценюке, воевавшем в Чечне в середине 90-х. Но в цивилизованном мире далеко не все хорошо изучили биографию украинского премьера, а обвинения подчиненных Бастрыкина в адрес руководства украинских силовых структур и нардепа Олега Ляшко в «нарушении правил ведения войны» могут создать соответствующий фон.

Прекрасной иллюстрацией отношения элиты Старого Света к отношениям с Россией стало подписание соглашения о строительстве «Северного потока-2» - новой ветки газопоровода, по которой голубое золото будет поставляться через Балтийское и Северное моря напрямую из Россию на территорию Германии. Инициаторов договоренностей не остановила высокая цена первой линии газопровода, они стремятся уменьшить объемы транзита газа через территорию Украину. И если представителей России можно понять, то логика западноевропейских компаний заметно противоречит заявлениям руководства Европейского Союза. Недаром словацкий премьер Роберт Фицо после переговоров с Арсением Яценюком (обе страны могут в перспективе понести значительные финансовые потери) подчеркнул, что «нас держат за идиотов». Похоже, боевые действия на Донбассе и тысячи смертей не мешают генералам европейского бизнеса и впредь стремиться получать из России сырье на выгодных условиях, экспортируя в РФ товары с высокой добавленной стоимостью.