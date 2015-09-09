Корбан предлагает продать на открытых торгах российские активы в Украине

Об этом он заявил в связи с решением властей Крыма выставить на продажу "национализированную" собственность Игоря Коломойского.

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"Я точно знаю, что доживу до того счастливого момента, когда с открытых торгов будут проданы "Ocean Plaza", "Проминвестбанк", "Сбербанк России", перекрасившийся "Лукойл" – принадлежащие врагу и которые находятся на территории Украины. Готов даже принять участие в этих торгах", – написал Геннадий Корбан на своей страничке в Facebook.

Прочел новость о том, что всю крымскую собственность Коломойского - санатории, банки, заправки, а с ними и мои гостиницы... Posted by Gennady Korban on 9 сентября 2015 г.

Он пожелал инициаторам торгов, на которых также будут выставлены гостиницы, принадлежавшие Корбану, удачи и пообещал встретиться в Гаагском трибунале.

"Кстати, среди объектов, которые собираются выставить на продажу в Крыму, я так и не нашел имущество "Севморзавода", принадлежащего нашему президенту", – добавил политик.