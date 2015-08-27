Украина и Польша договорились о взаимной охране информации с ограниченным доступом

Как сообщает пресс-центр СБУ, подписание состоялось в штаб-квартире Агентства внутренней безопасности (АВБ) Польши. Соглашение по поручению своих правительств подписали председатель АВБ Польши Дариуш Лучак и председатель СБУ Василий Грицак.

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На основании соглашения будет создана новая юридическая база охраны информации с ограниченным доступом, обмен которой осуществляется между Польшей и Украиной, или которая создается во время сотрудничества обеих стран.

"Предусмотренные в соглашении положения, касаются органов государственной власти, предпринимателей, которые выполняют контракты с ограниченным доступом, и физических лиц в сфере предоставленного им права доступа к информации с ограниченным доступом и в рамках служебных обязанностей, которые они выполняют", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что урегулирование этого вопроса является важным не только с точки зрения безопасности Польши и Украины, но и экономического сотрудничества, поскольку оно создает юридическую базу для заключения контрактов польскими и украинскими предпринимателями.