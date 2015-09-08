Спецпредставитель ОБСЕ: следующее заседание контактная группа проведет 22 сентября

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик после заседания трехсторонней контактной группы в Минске.

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"Следующее заседание трехсторонней контактной группы по Украине состоится в Минске 22 сентября", - сказал Мартин Сайдик.

Вместе с тем он отметил, что рабочая подгруппа по политическим вопросам контактной группы соберется в Минске 15-16 сентября.