Спецпредставитель ОБСЕ: следующее заседание контактная группа проведет 22 сентября

20:59, 08 сентября 2015
Политика
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Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе проведет следующее заседание в Минске 22 сентября.

unmultimedia.org

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик после заседания трехсторонней контактной группы в Минске.

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"Следующее заседание трехсторонней контактной группы по Украине состоится в Минске 22 сентября", - сказал Мартин Сайдик.

Вместе с тем он отметил, что рабочая подгруппа по политическим вопросам контактной группы соберется в Минске 15-16 сентября.

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