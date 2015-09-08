Спецпредставитель ОБСЕ: следующее заседание контактная группа проведет 22 сентября
20:59, 08 сентября 2015Политика
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Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе проведет следующее заседание в Минске 22 сентября.
Рабочая подгруппа по политическим вопросам соберется 15-16 сентября / unmultimedia.org
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик после заседания трехсторонней контактной группы в Минске.
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"Следующее заседание трехсторонней контактной группы по Украине состоится в Минске 22 сентября", - сказал Мартин Сайдик.
Вместе с тем он отметил, что рабочая подгруппа по политическим вопросам контактной группы соберется в Минске 15-16 сентября.
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