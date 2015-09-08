Координатором парламентской коалиции может стать депутат от "Батькивщины"

Кандидатуру от “Батькивщины” Сергея Соболева предлагали на пост координатора коалиции, но переговоры будут продолжаться.

Как передает корреспондент УНИАН, после заседания Совета коалиции первый заместитель лидера фракции “Блока Петра Порошенко” Игорь Кононенко сообщил, что на заседании он обратился к фракции “Батькивщина” с тем, чтобы они предложили координатора коалиции, от своей фракции.

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«Называлась фамилия господина Соболева. Как предложение», - сказал Кононенко.

В свою очередь, депутат от “Батькивщины” Соболев отметил, что “сразу заявляю, что в данной ситуации координатором коалиции может быть или председатель ВР, или представитель самой большой фракции”.

“Этот вопрос остается открытым, и на следующий раз, в четверг, мы продолжим эти переговоры”, - сказал Соболев.