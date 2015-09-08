В Минске договариваются об отводе вооружений калибром до 100 мм

Об этом в Twitter сообщает Министерство иностранных дел Беларуси.

"Начались консультации Трехсторонней контактной группы с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, ранее пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы, который является представителем Украины в контактной группе, Дарка Олифер заявила, что на 8 сентября в Минске запланировано подписание Трехстороннего соглашения контактной группой об отводе вооружений калибром менее 100 мм.