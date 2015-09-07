На Венецианском фестивале режиссер посвятил полученный приз Сенцову
Иранский кинорежиссер Мохсен Махмальбаф посвятил полученный им на Венецианском кинофестивале приз имени Робера Брессона украинскому режиссеру Олегу Сенцову, приговоренному в России к 20 годам заключения по обвинению в подготовке терактов.
"Только желание свободы для жителей своей страны привело Олега Сенцова к жестокому тюремному заключению на 20 лет", - считает иранский режиссер, сообщает Русская служба ВВС.
Читайте такжеПриговор Сенцову и Кольченко нарушает международное право и стандарты судопроизводства - представитель ЕС
Со слов Махмальбафа, он узнал о судьбе Сенцова от Алексея Медведева, программного директора фестиваля "Край света", который проходил на Сахалине в августе этого года.
Российский суд 25 августа признал Сенцова виновным в организации террористического сообщества и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. Прокуратура требовала для Сенцова 23 года колонии.
Судебный процесс вызвал протесты со стороны известных российских и мировых кинематографистов.
"За последние годы мы слышали множество заявлений от российских лидеров, что Россия нашла свой независимый голос и готова играть важную роль на мировой арене. Эти утверждения, конечно, можно только поддержать. Но также важно помнить, что национальное возрождение невозможно на основе лжи и пропаганды ", - подчеркнул Мохсен Махмальбаф.
В Иране фильмы Махмальбафа неоднократно находились под запретом. В 2006 году он получил премию имени Сергея Параджанова за выдающийся художественный вклад в мировой кинематограф.