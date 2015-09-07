Лидеры нормандской четверки договорились провести телефонные переговоры
14:41, 07 сентября 2015Политика
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Лидеры нормандской четверки условились созвониться.
REUTERS
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
О точном времени телефонного звонка лидеров четырех стран - президент России Владимир Путин, президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель - будет известно позднее.
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«Действительно, имеется предварительная договоренность о проведении разговора. День сообщим», - отметил Песков.
Как ранее сообщал УНИАН, Франция выступила за проведение встречи лидеров стран нормандской четверки в Париже до начала Генеральной Ассамблеи ООН.
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