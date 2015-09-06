Президент начал встречу с директором-распорядителем МВФ
17:45, 06 сентября 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко начал встречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард, которая находится в Украине с рабочим визитом.
Об этом сообщила пресс-службаглавы государства.
Ожидается, что во время встречи состоится обсуждение ситуации в финансово-экономическом секторе Украины и имплементации положений второго Меморандума об экономической и финансовой политике двусторонней программы «Механизм расширенного кредитования», заключенного между Украиной и МВФ сроком на 4 года.
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Стороны также планируют обсудить ход и перспективы внедрения реформ в Украине, в частности в налоговой, банковской и кредитно-финансовой сферах, а также в борьбе с коррупцией.
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