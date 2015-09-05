Порошенко: НАТО не готово пригласить Украину в Альянс, как и в 2008 году

Об этом он заявил в интервью украинской службе радио "Голос Америки".

"И будет ли сейчас членство в НАТО проголосовано, чтобы пригласить Украину? Нет. И мы полностью это понимаем", - подчеркнул глава государства.

Порошенко отметил, что вопрос просто было бы провокационным, поскольку Украина не просила о членстве.

"Однако главное изменение у нас здесь (указывает на голову) и это понимание украинских отношений. Впервые в нашей истории более 50 процентов украинцев поддерживают членство в НАТО. Очень просто", - заявил президент.

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Кроме того, глава государства сообщил, что он может принять решение о проведении референдума о членстве в НАТО.

Однако что касается позиции международных партнеров, Порошенко напомнил, что в ходе Бухарестского саммита НАТО (в 2008 году - Ред.) было заявлено, что "двери в НАТО для Украины открыты".

Тогда было заявлено, что Киеву не стоит стучать в эти двери, а взамен реформировать свою страну, строить мир в Украине вместе с международными партнерами.