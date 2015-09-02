Украина заручилась поддержкой Австралии в преодолении российской агрессии

Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Австралии в Украине Даглас Траппетт во время встречи с секретарем СНБО Александром Турчиновым, сообщили УНИАН в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны.

В ходе встречи собеседники обсудили ситуацию на востоке Украины, а также вопросы расследования катастрофы рейса МН-17.

В этом контексте стороны согласились с тем, что блокирование Россией вопроса создания международного трибунала по катастрофе «Боинга МН-17» стало «прямым признанием РФ в этом преступлении», подчеркивается в сообщении.

«Украина готова к любому сотрудничеству в расследовании катастрофы малазийского «Боинга», чтобы все виновные были наказаны», - подчеркнул секретарь СНБО.

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Как сообщал УНИАН, 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из ЗРК "Бук". Все 298 человек, которые находились на борту, погибли.

Малайзия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции о создании международного трибунала по расследованию авиакатастрофы. Ранее с инициативой создания трибунала выступили Австралия, Бельгия, Нидерланды и Украина.

Россия 29 июля на заседании Совета безопасности ООН применила право вето к резолюции о создании международного трибунала.

После голосования министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс заявил, что Нидерланды, Малайзия, Австралия, Бельгия и Украина продолжат поиски механизмов для привлечения к ответственности тех, кто сбил "Боинг".