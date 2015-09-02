В "БПП" заявляют, что вопрос о координаторе коалиции еще не решен

Вопрос о координаторе парламентской коалиции еще не решен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам первый заместитель председателя фракции “Блок Петра Порошенко” Игорь Кононенко после совещания руководителей коалиции с председателем Верховной Рады Владимиром Гройсманом.

“Этот вопрос обсуждался. Сейчас координатором коалиции должна быть Юлия Тимошенко. Она сегодня сказала, что ее мнение, что функции координатора должен выполнять спикер парламента. Потому что окончательное решение по формированию повестки дня, и по принятию решений по тем или иным позициям... принимается спикером”, - сказал Кононенко и добавил, что окончательное решение еще не принято.

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Сам Гройсман, по словам Кононенко, считает, что координатор коалиции должен быть.

Как известно, коалиционным соглашением предусмотрено, что председатели фракций коалиции по очереди три месяца подряд исполняют обязанности координатора. После этого срока полномочия автоматически переходят к следующей по численности фракции коалиции.

1 сентября о выходе из состава коалиции объявила Радикальная партия, председатель которой Олег Ляшко был координатором коалиции.

После него координатором должна стать лидер «Батькивщины» Тимошенко, но если она откажется, тогда эти функции могут перейти к председателю фракции «БПП» Юрию Луценко.