Заседания комитетов Рады хуже всех посещают нардепы-миллионеры (инфографика)

Об этом свидетельствуют данные анализа деклараций народных депутатов общественной сетью "Опора".

Активисты проанализировали все обнародованные декларации депутатов и поделили их на четыре группы:

доход до 100 тыс. грн – 93 нардепа;

от 100 до 500 тыс. грн – 180 депутатов;

от 500 тыс. до 1 млн – 44 нардепа;

свыше 1 млн – 96 депутатов.

Чаще всего посещают заседания комитетов депутаты с уровнем доходов от 500 тыс. до 1 млн гривень.

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На втором месте - так называемые бедные депутаты, а на третьем – депутаты с доходом от 100 до 500 тыс. гривень.

Подчеркнем, что хуже всего на заседания ходят народные избранники с доходом свыше миллиона гривен.