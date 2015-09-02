Заседания комитетов Рады хуже всех посещают нардепы-миллионеры (инфографика)
Хуже всего посещают заседания комитетов Верховной Рады нардепы, которые зарабатывают свыше миллиона гривен.
Об этом свидетельствуют данные анализа деклараций народных депутатов общественной сетью "Опора".
Активисты проанализировали все обнародованные декларации депутатов и поделили их на четыре группы:
доход до 100 тыс. грн – 93 нардепа;
от 100 до 500 тыс. грн – 180 депутатов;
от 500 тыс. до 1 млн – 44 нардепа;
свыше 1 млн – 96 депутатов.
Чаще всего посещают заседания комитетов депутаты с уровнем доходов от 500 тыс. до 1 млн гривень.
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На втором месте - так называемые бедные депутаты, а на третьем – депутаты с доходом от 100 до 500 тыс. гривень.
Подчеркнем, что хуже всего на заседания ходят народные избранники с доходом свыше миллиона гривен.