Рада ратифицирует ряд международных договоров
10:50, 02 сентября 2015Политика
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Верховная Рада сегодня намерена ратифицировать ряд договоров с Сенегалом и Японией.
Всего в сегодняшней повестке дня 8 вопросов / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, это предусмотрено повесткой дня заседания парламента.
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Договоры с Сенегалом касаются, в частности, выдачи правонарушителей, а с Японией - модернизации Бортнической станции очистки сточных вод.
Также сегодня, среди прочего, предполагается рассмотреть вопросы о досрочном прекращении полномочий отдельных народных депутатов. Очевидно, речь идет, в частности, о Романе Насирове, который назначен председателем Государственной фискальной службы.
Всего в сегодняшней повестке дня 8 вопросов. После этого предполагается работа в комитетах, комиссиях, фракциях и группах.
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