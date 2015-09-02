Рада ратифицирует ряд международных договоров

Как передает корреспондент УНИАН, это предусмотрено повесткой дня заседания парламента.

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Договоры с Сенегалом касаются, в частности, выдачи правонарушителей, а с Японией - модернизации Бортнической станции очистки сточных вод.

Также сегодня, среди прочего, предполагается рассмотреть вопросы о досрочном прекращении полномочий отдельных народных депутатов. Очевидно, речь идет, в частности, о Романе Насирове, который назначен председателем Государственной фискальной службы.

Всего в сегодняшней повестке дня 8 вопросов. После этого предполагается работа в комитетах, комиссиях, фракциях и группах.