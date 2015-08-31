"Самопомич" собралась наказать своих депутатов за поддержку изменений в Конституцию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыроид заявила в кулуарах парламента.

"Фракция будет решать это, и все вам расскажет", - сказала Сыроид и не исключила, что этих депутатов могут выгнать из фракции.

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Вместе с тем она отрицает возможность выхода "Самопомочи" из коалиции и ее переформатирование.

"Никто не намерен переформатировать коалицию", - сказала вице-спикер.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 августа, ВР приняла в первом чтении изменения к Конституции в части децентрализации. "За" проголосовали 265 народных депутатов из 368, зарегистрированных в сессионном зале.

Фракция партии "Объединение "Самопомич" дала 5 голосов "за" децентрализацию (Анна Гопко, Павел Кишкарь, Виктория Пташник, Остап Еднак, Вадим Кривенко). "Против" проголосовали 26 депутатов фракции.

Из фракции "Блока Петра Порошенко" 5 народных депутатов проголосовали против: Наталья Новак, Олег Мусий, Богдан Щур, Сергей Каплин и Егор Фирсов. Еще трое депутатов от "БПП" воздержались, 7 - не голосовали. Отсутствующих было – 13 депутатов фракции. "За" проголосовали 115 депутатов "Блок Петра Порошенко".

Из фракции "Народный фронт" за децентрализацию проголосовали 69 депутатов, "против" 1 (Александр Кирш). Не голосовали – 2.

В фракция партии "Оппозиционный блок" поддержали в первом чтении изменения к Конституции 38 депутатов.

Из внефракционных "за" проголосовали 13 депутатов, против – 15.

Из группы "Партия "Возрождение" 11 депутатов проголосовали "за", воздержались – 2, не голосовал -1.

Фракция Радикальной партии в полном составе (21 депутат) проголосовала против внесения изменений в Конституции относительно децентрализации.

"Батькивщина" также не дала ни одного голоса "за" этот законопроект. В частности, из 19 членов фракции "против" проголосовали 18 депутатов, 1 отсутствовал.

Группа "Воля народа" 14-ю голосами поддержала конституционный законопроект, против – 1 депутат.