Президиум и трибуну Рады блокируют около 50 депутатов
Президиум и трибуну Верховной Рады блокируют около 50 народных депутатов из разных фракций.
Как передает корреспондент УНИАН, в президиуме, в частности, находятся лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко и его депутаты.
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Кроме того, в президиуме есть и депутаты из межфракционного объединения "Свобода".
В то же время за трибуной находятся депутаты от "Блока Петра Порошенко".
Как сообщал УНИАН, сегодня в 11.00 должно было начаться внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти.
В то же время депутаты от Радикальной партии заблокировали трибуну Рады, протестуя против принятия этого законопроекта.
Только что первый вице-спикер парламента Андрей Парубий объявил, что заседание начнется в 12.00.