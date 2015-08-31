Президиум и трибуну Рады блокируют около 50 депутатов

Как передает корреспондент УНИАН, в президиуме, в частности, находятся лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко и его депутаты.

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Кроме того, в президиуме есть и депутаты из межфракционного объединения "Свобода".

В то же время за трибуной находятся депутаты от "Блока Петра Порошенко".

Как сообщал УНИАН, сегодня в 11.00 должно было начаться внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти.

В то же время депутаты от Радикальной партии заблокировали трибуну Рады, протестуя против принятия этого законопроекта.

Только что первый вице-спикер парламента Андрей Парубий объявил, что заседание начнется в 12.00.