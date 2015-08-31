Начало заседания ВР перенесли на 12 часов, Порошенко ведет переговоры с лидерами фракций
Внеочередное заседание Верховной Рады Украины в 11.00, как это было запланировано, не началось. О переносе начала заседания на 12.00 сообщил первый заместитель председателя Верховной рады Украины Андрей Парубий
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Андрей Парубий из заблокированного президиума парламента.
Парубий отметил, что консультации продолжаются.
Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко в кабинете председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана проводит консультации с участии лидеров фракций и премьер-министра Арсения Яценюка по поводу ситуации в парламенте.
Как сообщал УНИАН, сегодня на внеочередном заседании Верховной Рады будет рассматриваться законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти. Парламент должен предварительно одобрить президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию “О децентрализации власти” (№2217а).
Под стенами Верховной Рады собрались митингующие, в частности представители ВО «Свобода», Радикальной партии и партии "УКРОП", которые требуют от депутатов не голосовать за внесение изменений в Конституцию в части децентрализации.
Парламентарии от Радикальной партии заблокировали трибуну Верховной Рады.