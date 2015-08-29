Кононенко не исключает внесения кандидатов от "Народного фронта" в избирательный список "БПП "Солидарность"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кононенко сказал в комментарии журналистам после завершения второго этапа ХІІ внеочередного съезда “Солидарности”.

Кононенко отметил, что «Народный фронт» является дружественной для них политической силой и он будет предлагать местным отделениям партии рассмотреть достойные кандидатуры от «Народного фронта» для того, чтобы их “включить в список от нашей политической силы, сейчас уже объединенной с “УДАРом” на местные выборы”.

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“Если будут коллеги, которые будут против этого, то буду их убеждать, что это правильно, что достойных людей из “Народного фронта” (необходимо включить в список - УНИАН)”, - сказал Кононенко, и добавил, что руководство партии этот вопрос еще не обсуждало.

Как сообщал УНИАН ранее, первый заместитель лидера «Блока Петра Порошенко» Игорь Кононенко заявляет, что объединение партий "Солидарность" - Блок Петра Порошенко» и "УДАР" - политическое, и название будет изменено после местных выборов.