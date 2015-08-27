Президент ЕБА: Яценюк не понимает, зачем радикально реформировать госслужбу

Главной задачей новой власти должно быть сокращение чиновников, как это делали в других странах.

«Органы власти должны быть радикально уменьшены, 90% чиновников должны быть уволены. Новоназначенным чиновникам должна платиться настолько хорошая зарплата, чтоб им не нужно было брать взятки. К сожалению, в Украине эти изменения проводятся очень медленно.» - сказал Фиала в интервью Spiegel, пишет Новое Время.

Как пример нежелания полностью реформировать систему, экономист приводит пример премьера Арсения Яценюка.

По его словам, Яценюк не понимает, почему нужно радикально реформировать государственную службу.

«Там, где органы власти должны быть урезаны на половину, он думает, что достаточно 10 процентов. Он не понимает, почему нужно радикально реформировать государственную службу. Он сам является продуктом старой системы. Он не похож на человека, который жаждет перемен», - заявил экономист.

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В то же время, Фиала отметил, что Украина является хорошей инвестицией для Запада.

«Граждан Украины не нужно убеждать в необходимости изменений. Они готовы страдать. Тарифы на газ были увеличены в несколько раз, но это не привело к серьезным протеста. Деньги должны даваться только взамен на реформы.» - сказал он.