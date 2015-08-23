Саакашвили: Флаг Украины для всего мира - символ свободы и противостояния агрессии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам председатель Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили после церемонии поднятия Государственного флага Украины на площади перед зданием ОГА.

«Я вместе с этим флагом сражался много лет, начиная еще с Помаранчевой революции. Сейчас этот флаг для всего мира – символ свободы, символ противостояния тирании, агрессии и несправедливости. И также этот флаг – символ многонациональной, многоэтничной Украины, где есть, конечно, один народ Украины, но он состоит из многих этнических групп и из людей с разными религиями, людей, говорящих на разных языках, но которые, тем не менее, одинаково отстаивают независимость и сражаются за свое будущее», - сказал глава ОГА.

Саакашвили также уверен, что нет альтернативы тому, что «у нас есть один государственный язык – украинский». Вместе с тем, по его словам, «есть очень много разных представителей вот этой многонациональности. Это целая радуга, палитра, это то, что не только не ослабляет, наоборот, это нас усиливает». «В том то и сила Украины, что она настолько может всех принимать, усыновлять, удочерять, и ставить на службу будущего прогресса и света», - добавил руководитель Одесской области.

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Кроме того, в Одессе состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага возле здания мэрии на Думской площади, а также на кораблях ВМС, базирующихся в городе.

В мероприятиях также приняли участие мэр Одессы Геннадий Труханов, председатель облсовета Михаил Шмушкович, командующий ВМС ВСУ Сергей Гайдук, представители депутатских корпусов области и города, Южного оперативного командования, общественности, ветеранских организаций.

Участниками мероприятий стали также воспитанники Одесского городского Центра военно-патриотического воспитания учащейся молодежи «Пост №1», рота почетного караула, оркестр Военно-морских сил.