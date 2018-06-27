Украинский интерес. Путин в Крыму, капризы Лаврова и диалектика Ципраса

Часть традиционно непростого для России августа Владимир Путин решил провести в Крыму. Глава государства, постоянно играющий роль альфа-самца для 145-миллионного народа, постарался собственным присутствием пометить территорию. Правда, программа визита оказалась слабенькой. Уже привычно Путин обнаружил на дне Черного моря амфоры да еще предположил, что Крымскому полуострову могут угрожать иностранные диверсанты.

Глава государства, постоянно играющий роль альфа-самца для 145-миллионного народа, постарался собственным присутствием пометить территорию.

Его приезд совпал с началом строительства моста через Керченский пролив, который Путин требует завершить до конца 2018 года. Если учесть, что этим объектом занимается компания Аркадия Ротенберга, близкого друга российского президента, несложно догадаться, что сумма расходов на этот объект будет астрономической.

Еще одно интересное совпадение – в эти дни в Ростове-на-Дону завершается судебный процесс над Олегом Сенцовым и Александром Кольченко, которых российская власть пытается преподнести в качестве экстремистов. Заключительное слово украинского режиссера Сенцова, призвавшего россиян «перестать бояться», стало одним из самых сильных публичных выступлений последнего времени. Адвокаты подсудимых не рассчитывают на смягчение заведомо несправедливого приговора.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров попытался настоять на участии представителей самопровозглашенных республик в консультациях юристов-экспертов стран нормандского формата. Усилия новоявленного «Мистера Нет» оказались безуспешными, после чего МИД РФ разразился заявлением о том, что официальный Киев отказывается от прямого обсуждения с сепаратистами конституционных изменений.

У России, судя по динамике курса рубля и стоимости нефти, серьезно сужается пространство для политического маневра. Поэтому Путину необходимо как можно быстрее навязать Порошенко свой сценарий «урегулирования» на Донбассе, дабы избавиться от санкций. Украинский президент на действия российского коллеги постарался отреагировать асимметрично, инициировав встречу с Ангелой Меркель и Франсуа Олландом 24 августа. Смогут ли трое лидеров найти новый формат урегулирования на Донбассе или будут пытаться реанимировать Минские договоренности, мы узнаем в ближайшее время. Однако факт встречи без участия Путина в России будет воспринят в Москве настороженно.

Неоднозначную реакцию вызвало и заявление об отставке греческого премьера Алексиса Ципраса, который назначил на 20 сентября досрочные парламентские выборы. Одни поспешили предположить крах популистской политики лидера «Сиризы», другие порадовались уходу ситуативного союзника Владимира Путина. Но не стоит забывать, что Греция начала получать масштабную финансовую помощь от ЕС, а Ципрас может использовать досрочные парламентские выборы для усиления своих позиций. Ему, как показывает практика, свойственно идти ва-банк.

Евгений Магда