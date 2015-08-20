МИД настроен бороться за увеличение финансирования дипломатической службы - Климкин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал журналистам.

"Мы будем бороться за наш бюджет. На самом деле, мы будем за него воевать", - заявил Климкин, отвечая на вопрос о том, какие шаги министерство будет принимать в условиях, когда дипломатическая служба финансируется на недостаточном уровне.

"Я считаю, и я уверен в этом, что дипломаты находятся на дипломатическом фронте, и для этого им нужны, конечно, даже в период сложной экономии и сложной экономической ситуации в стране, минимальные ресурсы", - заявил Климкин.

Читайте такжеКлимкин анонсировал назначение до конца августа 15 послов Украины

Министр пояснил, что указанные ресурсы касаются поддержки функционирования посольств и функционирования центрального аппарата. Он сказал, что сейчас ведется работа, чтобы сделать деятельность посольств более эффективной. В МИД ввели систему постоянной подготовки дипломатов.

"Мы будем просить, чтобы ключевые взносы в международные организации также финансировались в полном объеме, это для нас критично. Вы знаете, что мы боремся за место постоянного члена в Совете безопасности Организации Объединенных Наций...", - отметил министр.

Климкин сказал, что все ключевые бюджетные статьи должны быть защищены.

Как сообщал УНИАН ранее, Министр иностранных дел Украины Павел Климкин требует от украинских дипломатов усовершенствовать знания английского языка. Министр подчеркнул, что знание других иностранных языков является дополнительным преимуществом при продвижении по службе. Также Климкин заявил, что работникам, которые не соответствуют данному требованию, будет предоставлена возможность повысить уровень навыков владения английским.