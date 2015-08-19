В России возобновляются дебаты в суде по делу Сенцова и Кольченка

В среду, 19 августа, в Северо-Кавказском окружном военном суде Ростова-на-Дону возобновятся прения по делу украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченка, которых в России обвиняют в организации терактов в Крыму, об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на "РИА новости".

Как отмечено в сообщении, заседание суда начнется в 10:00.

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Напомним, что ранее один из главных свидетелей дела Геннадий Афанасьев отказался давать показания против Сенцова и Кольченка.

Сенцова и Кольченка арестовали весной 2014 года в Крыму,обвинив в принадлежности к запрещенной в России организации "Правый сектор". По версии следствия, активисты планировали совершить диверсионно-террористические акты в ряде крымских городов. Кольченку грозит минимум 10 лет лишения свободы, а Сенцову - 20. Оба отрицают свою вину.



