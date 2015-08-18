Лукашенко: Беларуси необходимо усиливать границу с Украиной

"Тем не менее, мы не скрываем то, что южные границы нам надо усиливать. И не потому что мы боимся украинцев, что на нас там кто-то нападет. Мы опасаемся, чтобы в результате того, что происходит в Украине, не потянулись сюда разного рода элементы, не нужные в Беларуси, и особенно оружие. Это нас должно всегда настораживать. Это наш вопрос, который мы должны решать, за нас никто его не решит", - отметил цитирует ЛукашенкоБЕЛТА.

Читайте такжеЛукашенко копал картошку на территории своей резиденции (фото, видео)

Кроме того, ему было доложено о том, как идет оптимизация Вооруженных Сил.

Внимание акцентировалось в том числе на создании нового оружия и новых видов вооружения в Беларуси.